蔡總統過境遭陳抗 莫健:凸顯台美民主

總統蔡英文14日（當地時間）過境美國舊金山，但下榻飯店外，出現中國團體與泛藍人士陳抗。美國在台協會主席莫健出席僑宴時指出，這剛好凸顯台美的共同價值「民主」。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多；去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

蔡總統14日出席在舊金山下榻飯店舉辦的舊金山灣區聯合僑宴，800多名僑民參加。

蔡總統飛離美國後，總統府發言人黃重諺在專機上轉述僑宴情況指出，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）也出席僑宴；日前莫健在休士頓用中文提到「有朋自遠方來，不亦樂乎」，莫健今天說，這段話最主要涵義在兩個部分，一、他認為台美是非常堅定的夥伴，二、他與蔡總統是老朋友。 黃重諺轉述，今天在飯店前有一些來自中國、以及來自泛藍團體陳抗，莫健演講時就以此為例指出，這剛好凸顯台灣與美國分享的共同價值，那就是民主，都是正面看待每一種不同的聲音。

另外，黃重諺也說，如果以總統府發言人的身分，他想告訴陳抗的群眾，「其實我們也希望，他們在享受加州溫暖陽光之餘，也可以大口呼吸自由民主的空氣，祝福他們」。1060115

(中央社)