川普將就任 待辦事項一大堆

美國總統當選人川普將在20日宣誓成為第45任美國總統，美國在台協會（AIT）在官方臉書PO出川普的待辦事項清單表示，除了搬進橢圓形辦公室外，等著川普去做的事情有一大堆。

根據「連線美國」（ShareAmerica）報導，川普需要挑選新團隊成員，隨著總統更換，約有4100個職位需要重新任命，其中有約有1200個需經過參議院批准。各部會首長的任命最受矚目。

除此之外，川普還需要審定預算、確定未來工作重點，並聽取有關情報與國家安全的匯報。並與前任總統、他國首腦、業界領袖及專家等磋商，徵求看法、聽取經驗，研討治國大計。

川普也要和家人準備遷居白宮，必須挑選辦公桌，也為辦公室挑藝術裝飾品。

但根據川普說法，他就任後，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）暫時不會跟他一起入住白宮，梅蘭妮亞將帶著他們10歲的小兒子拜倫（Barron Trump）繼續住在紐約，方便拜倫上學，等到這學年結束後再搬進白宮。

雖然梅蘭妮亞暫時不住白宮，但她在就職晚會上的穿著，仍將是一大焦點。

來自東歐的梅蘭妮亞曾是模特兒，服裝品味自然不在話下。流行界認為她對品牌沒有特別喜好，她在競選期間出席公開活動的服飾多來自歐洲。

美國第一夫人多穿著本國設計師的作品，蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）連續兩屆就職晚會皆選擇台裔美籍設計師吳季剛的作品開舞。1060115

(中央社)