男行竊珠寶東窗事發 上演自殘戲碼

楊姓男子被捕時上演自殘戲碼，令雙親直搖頭。（柯宗緯翻攝）

警方分別在嫌犯住處及路樹旁找回失竊的藍寶石等贓物。（柯宗緯翻攝）

42歲楊姓男子不務正業，在家當啃老族，前天騎車行竊，鎖定一名寶石盤商，發現他駕駛的租賃車未鎖，只花3秒鐘入內得手價實11萬的藍寶石、戒指等財物，警方調閱20多支監視器，3小時火速到嫌犯家中逮人，其父親氣得痛罵，嫌犯不爽遭嘮叨竟上演自殘戲碼，讓雙親直搖頭。

這名遭竊的蔡姓苦主來自花蓮，13日早上11時許，他駕駛租賃車到高雄三民區力行路訪友，下車時未設定防盜鎖，離開20分鐘，回頭驚見車內的公事包不翼而飛，由於裡頭有藍寶石及戒指、手錶等價值11萬財物，他相當焦急說「這是我所有的財產」希望警方儘速逮到竊嫌。

警方調閱20多支路口監視器依車尋人，3小時後，到楊男鹽埕區住家訪查，機車所有人是楊男父親，他一見到警方上門便怒斥兒子「是不是你幹的？」楊男認罪後，父親痛心疾首希望警方法辦兒子，給他一次重重教訓。

此時，楊男不滿被年邁父親責備，當場怒撞家中玻璃門窗，頭部、左腹部割傷濺血，嚇壞在場所有人，但幸好是小傷，並無大礙，警方請119前來包紮。雙親見了也直搖頭，相當怨嘆沒教好兒子。

警方分別在楊男住家起出現金、手錶，另外最貴的藍寶石等贓物被他藏匿在苓雅區苓安路一處路樹旁，原本要等風頭過後再來取貨變賣，未料東窗事發，這下得吃免錢飯，訊後依竊盜罪嫌送辦。

(中時)