郝吳尷尬錯開行程？吳敦義：沒預定哪分鐘到

國民黨主席參選人郝龍斌與吳敦義今天都預定參加台北市議員秦慧珠舉辦的「寒冬送暖愛心園遊會」的活動。不過兩人出席時間尷尬錯開引起外界聯想，活動是兩點開始，郝龍斌特別提早十五分鐘抵達，而吳敦義辦公室對外公布吳抵達時間則是兩點整，無今天卻大遲到半小時才到，面對媒體追問，吳敦義表示，「我沒有預定哪一分鐘要到。」

郝吳兩人自宣布參選國民黨主席開始就引發外界聯想是否有不合。原本今天的活動預計兩點開始到兩點半之間是活動貴賓致詞，郝龍斌行程提前了十五分鐘到，兩點節目開始致詞後郝龍斌便搭車離去。

而原本預定兩點整到場的吳敦義則是遲到了半小時才終於抵達活動會場，面對媒體追問，吳敦義駁斥，「我兩點半到這裡很正確啊，我沒有預定哪一分鐘到，兩點到兩點半是貴賓致詞，不是指我。」

對於媒體披露吳敦義陣營喊出連署數要衝到十萬份，吳敦義也駁斥這樣的說法，「我沒訂這樣的目標，一切依照黨內規定的份數，要達到才行，就這樣而已嘛。」

而吳敦義陣營的競選歌曲今天上午被郝龍斌說「像軍歌」，吳敦義則指出，其實競選歌曲都還沒決定，只是有人送作品來大家聽聽，還要給大家聽聽歌詞跟韻味好不好，他還沒仔細聽過歌詞，之後會回去聽看看。

(中時)