詹智堯開始練打 趕上開季沒問題

詹智堯(左)今出席桃猿高雄球迷感謝會。(周鎮宇攝)

Lamgio桃猿隊外野手詹智堯，去年9月因肩膀受傷整季報銷，目前積極進行復健，期盼趕上開季，他表示，目前復健進度都在預期當中，也已經開始進行打擊練習。

詹智堯去年3月就因飛撲造成肩膀受傷，不過還是陸續出賽，9月才正式開刀結束去年球季，詹智堯坦言，去年有點可惜，復健進度這禮拜已經開始練打，傳球本來就沒有問題，現階段還需要增加一些肌力。

猿隊昨就開始展開第一階段春訓，詹智堯回應，自己本來是想要全程參與，不過因為桃園醫院還要復健課程，所以就是把它上完，等到2月1號再與球隊開始第二階段的春訓。

桃猿外野目前除了王柏融外，其餘選手可能都要爭搶剩下的兩的先發席位，詹智堯說，自己其實沒有想這麼多，就是把該做的做好，畢竟一整季有120場比賽，排誰先發交給教練團去困擾就好。

(中時電子報)