慈濟台中冬令發放暨歲末圍爐 單親媽備感溫暖

慈濟台中分會今天於台中靜思堂舉辦冬令發放暨歲末圍爐，邀請1248戶弱勢家庭參加，席開146桌圍爐慶團圓！（陳世宗攝）

「人間有愛，人生無礙」！慈濟台中分會15日於台中靜思堂舉辦冬令發放暨歲末圍爐，邀請1248戶弱勢家庭參加，現場席開146桌圍爐慶團圓；因病截肢的蔡芳宜，分享縱使身體病痛纏身，但一路有慈濟人的關懷陪伴，讓她倍覺溫暖與滿足的生命故事。

49歲的蔡芳宜，從13歲就沒有爸爸，高中半工半讀，讀了1年多，母親重男輕女觀念，認為女孩子讀再多書終究要嫁人，正值叛逆期的芳宜即輟學開始進入職場工作。芳宜有2次婚姻均以離婚收場，育有2女1子，獨自扶養長女，次女由友人領養，兒子由社會局安置寄養家庭。

芳宜懷孕時檢查出有妊娠型糖尿病，陸續引發腎臟病、高血壓、心臟病，導致每天需注射胰島素，1週洗腎3次。2013年子宮肌瘤手術後，腳指頭受傷導致右小腿截肢，近幾年病痛更不間斷，心臟血管阻塞裝了3隻支架，腳的血管也阻塞，還有眼睛視網膜的病變等。

截肢後的芳宜，經濟出現困境，僅靠長女利用課餘時間打工、家扶和政府的微薄補助維生，生活甚為困難；經慈濟伸予援手，兒女學雜費由慈濟補助，芳宜進出醫院看診、住院及出院，都能1個人堅強面對，慈濟人應她所需隨傳隨到安住她的心，扮演她勇敢面對未來的主要依靠。

慈濟基金會指出，從1969年至今，40多年來，慈濟年年舉辦冬令發放，邀請弱勢家庭圍爐，闔家感受春節熱鬧氣氛。今年農曆春節前夕，慈濟基金會將在全台舉辦43場冬令發放暨歲末圍爐活動，預計將約有2萬5000多戶弱勢家庭參與。

(中時)