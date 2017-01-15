小黃司機涉下藥性侵韓女 遭收押

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3名來台旅遊的韓國女學生疑遭台灣計程車司機下藥性侵。詹姓司機坦承以乳酸飲料對3女下安眠藥，再性侵其中1女，士檢今天上午聲請羈押，士林地院下午裁准。

檢警調查，詹男為新北市土城人，已婚，沒有前科；詹男於1月12日晚間6時20分在新北市九份金瓜石停車場，將以針筒注射強力安眠藥的乳酸飲料提供給來台自由行的3名韓籍女性飲用，其中2人於飲用後昏睡車內。

詹男大約晚上9時許，駕車扺達台北市士林夜市，其中只喝一口的1名韓籍女子下車逛夜市，詹男將昏睡2名韓籍女子載至附近偏僻地區性侵其中1人。被害人察覺有異，報警處理。1060115

(中央社)