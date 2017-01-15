什麼都要管 河南農村明定紅白帖上下限
中國大陸河南省洛陽市欒川縣政府日前明定紅白帖金額的上下限，以杜絕天價彩禮（聘金）的陋習。此舉引發熱議。
綜合中國大陸媒體報導，河南省欒川縣1月6日下發「關於『加強紅白理事會建設推動移風易俗』的通知」，明定本村鄉親隨禮一般控制在50元（約新台幣235元）之內，最高不超過100元。
上述通知明定，機關事業單位人員隨禮一般控制在100元之內，最高不超過200元（約新台幣940元）。
此舉引發熱議。大陸荊楚網評論指出，近年來，大陸農村紅白事大操大辦蔚然成風。其中天價彩禮（聘金）給不少家庭帶來沉重負擔，被認為構成農村貧困的根源之一。
這篇評論指出，農村紅白事本身有中共幹部黨員參與，大操大辦必然會引起相關腐敗問題，不杜絕這種陋習，農村只會繼續敗落。不過，政府主動規定白紅帖金額上下限，卻恐有侵權之嫌。
這篇評論說，應清政府公務人員、黨員與普通村民的區別，政府可以為公務人員和黨員設下嚴格管理界限，但對於普通村民的操辦婚禮與喪禮的價格實不直設下紅線。1060115
(中央社)
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