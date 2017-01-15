張惠妹烏托邦門票 8分鐘售罄
歌手張惠妹最新巡演「烏托邦2.0慶典」演唱會票券，今天下午1時開賣，6場演唱會門票僅花了8分鐘便全數完售，再創票房秒殺新紀錄。
「烏托邦2.0慶典」8月12日唱回台灣，連續三個週六、日在高雄巨蛋連唱6場，每場容納1萬1000人，這次開賣僅花8分鐘就賣完了6萬6000張門票，張惠妹舞台魅力驚人。
票券銷售一空，歌迷關心演唱會是否加場，經紀人陳鎮川表示，「加場與否還要跟張惠妹討論，當局只開六、日是因為不想影響大家上班，加場要仔細考量，因為張惠妹心疼大家搶票辛苦。」
「烏托邦2.0慶典」去年12月16日在上海揭開序幕，接著在全球各大城市巡迴，除了移師到星、馬，也將唱進倫敦、米蘭、馬德里及洽談中的峇里島。
「烏托邦2.0慶典」將於8月12日在高雄巨蛋登場，連續三個週六日連唱6場。1060115
(中央社)
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