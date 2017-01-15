韓流夯 內容產業出口破60億美元
南韓決定部署終端高空防衛系統，中國對韓實施「限韓令」的說法續發酵，不過，去年南韓內容產業出口額仍突破60億美元。
南韓聯合新聞通訊社指出，南韓文化體育觀光部和韓國文化產業振興院今天公布的初步資料顯示，2016年南韓內容產業出口額比2015年成長8.3%，達63.1億美元。
內容產業具體包括出版、動漫、音樂、電玩遊戲、電影、廣告、卡通、知識資訊等11個領域。而中國大陸是南韓內容產業的最大出口對象國，在出口總額中所占的比重達30%。
去年南韓與美國正式宣佈在韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）後，中方「限韓令」消息不斷傳出，業界擔憂這會給內容產業出口帶來消極影響。
儘管如此，得益於內需市場的拉動和韓流的持續擴散，去年南韓內容產業出口不減反增。
近幾年，南韓內容產業出口額呈逐年增加趨勢，由2011年的43億美元增加至2012年的46.1億美元，2013年和2014年增加至49.2億美元和52.7億美元，2015年達到58.3億美元。2011至2016年期間，南韓內容產業的年均成長率達8.0%，與南韓出口額連續兩年出現負成長形成鮮明的對比。
韓國文化產業振興院一名負責人表示，去年知識資訊和卡通產業呈現噴發式成長，帶動內容產業整體發展。雖然內容產業在南韓總出口或國內生產總值（GDP）的占比不高，但在經濟不景氣的情況下，仍表現良好。今年，南韓政府將採取各種扶持政策，大力發展內容產業。1060115
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。