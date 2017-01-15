韓流夯 內容產業出口破60億美元

南韓決定部署終端高空防衛系統，中國對韓實施「限韓令」的說法續發酵，不過，去年南韓內容產業出口額仍突破60億美元。

南韓聯合新聞通訊社指出，南韓文化體育觀光部和韓國文化產業振興院今天公布的初步資料顯示，2016年南韓內容產業出口額比2015年成長8.3%，達63.1億美元。

內容產業具體包括出版、動漫、音樂、電玩遊戲、電影、廣告、卡通、知識資訊等11個領域。而中國大陸是南韓內容產業的最大出口對象國，在出口總額中所占的比重達30%。

去年南韓與美國正式宣佈在韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）後，中方「限韓令」消息不斷傳出，業界擔憂這會給內容產業出口帶來消極影響。

儘管如此，得益於內需市場的拉動和韓流的持續擴散，去年南韓內容產業出口不減反增。

近幾年，南韓內容產業出口額呈逐年增加趨勢，由2011年的43億美元增加至2012年的46.1億美元，2013年和2014年增加至49.2億美元和52.7億美元，2015年達到58.3億美元。2011至2016年期間，南韓內容產業的年均成長率達8.0%，與南韓出口額連續兩年出現負成長形成鮮明的對比。

韓國文化產業振興院一名負責人表示，去年知識資訊和卡通產業呈現噴發式成長，帶動內容產業整體發展。雖然內容產業在南韓總出口或國內生產總值（GDP）的占比不高，但在經濟不景氣的情況下，仍表現良好。今年，南韓政府將採取各種扶持政策，大力發展內容產業。1060115

(中央社)