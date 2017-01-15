家庭教育服務30年 潘玉霞獲奉獻獎
六家國小退休主任潘玉霞自民國76年起即投入家庭教育志願服務工作，30年來始終如一，服務廣受好評，今天獲頒「家庭教育奉獻獎」。
新竹縣家庭教育中心今天舉行「志工受聘典禮暨表揚大會」，表揚獲得105年教育部推展家庭教育績優個人獎獲獎的志工以及頒發楷模獎、榮譽獎及服務獎給得獎志工，感謝過去一年服務優良人員的辛勞。
其中，投入家庭教育志願服務工作30年的潘玉霞，曾經擔任志工團總幹事、志工督導，與志工們分享諮詢輔導與推廣活動經驗，盡心盡力陪伴夥伴們成長及自我提升，也參與婚姻、代間教育話劇編劇與演出，廣受縣民好評。
竹縣家庭教育中心表示，潘玉霞民國99年獲頒教育部教育奉獻獎及推展家庭教育績優志工金質獎、101年入圍教育部表揚推展家庭教育績優志工金舵獎、105年獲得衛生福利部志願服務績優銅牌獎。
為感佩潘玉霞貢獻己力於家庭教育服務工作已邁入第30個年頭，於會中頒發「家庭教育奉獻獎」予以肯定，感謝她對新竹縣家庭教育推動工作辛勤付出與無私奉獻。
家庭教育中心主任黃詣屯表示，志工團服務項目包括「412-8185全國家庭教育諮詢專線」、「個別化親職教育服務」及「家庭教育推廣活動」，而新竹縣為北區第2主責縣市，由受過專業知能培訓的家庭教育志工，提供縣民遇有家庭、婚姻、親職、教養、性別關係等方面的挫折或困擾時的支持諮詢。1060115
(中央社)
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