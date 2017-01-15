潘基文：南韓應部署薩德系統

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我要評比

剛卸任的聯合國前秘書長潘基文今天前往南韓海軍第二艦隊司令部時表示，朝鮮半島處於準戰時狀態，南韓應部署終端高空防衛「薩德」系統（THAAD）。

南韓聯合新聞通訊社指出，潘基文今天訪問海軍第二艦隊司令部，參觀天安艦展示館等主要設施後，向媒體記者表示，北韓持續開發核武器、積累彈道飛彈研製經驗，因此，南韓政府出於防禦目的決定部署「薩德」。

潘基文說，雖然這會導致與周邊國家間產生矛盾，但這些問題可以透過外交手段尋求解決。

目前，潘基文在下屆總統選舉民意調查中，與在野民主黨前黨魁文在寅形成兩強爭霸局面。

潘基文12日抵達南韓仁川國際機場時，表態將參選南韓總統。1060115

(中央社)