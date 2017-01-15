美參議員促深化對台關係 蔡總統致謝

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總統府發言人黃重諺今天指出，美國參議員賈德納希望美國準國務卿重視台灣關係法、美國對台六項保證，深化與台灣各項關係，獲正面回應；蔡總統過境時與賈德納通電話並致謝。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多；回程過境美國舊金山，她在當地時間14日參訪推特（Twitter）總部，出席舊金山「亞洲．矽谷」辦公室開幕酒會並與僑界午宴。

蔡總統14日下午離開舊金山，飛回台灣。總統府發言人黃重諺在專機上轉述蔡總統過境期間活動。

黃重諺說，舊金山市政府出動60部的警用車輛維安，其中，50部是重型機車，10部是巡邏車，根據警方的說法，這大概有史以來舊金山最大一次陣仗歡迎外賓。

他說，蔡總統參訪推特總部，由總顧問賈德（Vijaya Gadde）接待，賈德向蔡總統介紹推特的全球布局，並說明如何利用推特拓展每個人影響力，吸引更多追隨者。

賈德提到，國際上很多政治領袖或各領域領袖，非常習慣運用推特作為溝通平台；推特公司注意到蔡總統在推新南向政策，而印尼、菲律賓、印度領袖都有使用推特。

黃重諺說，蔡總統在2013年時有設置一個推特帳號，最後一次使用是在2014年，今天賈德特別教蔡總統重啟帳號，蔡總統也發了一則推特。

蔡總統隨後出席「亞洲．矽谷計畫執行中心」在矽谷的辦公室開幕酒會。

黃重諺轉述，與會人士約200人，包括史丹佛研究中心（SRI）前總裁卡爾森、Plug and Play Tech執行長薩伊德．阿米迪（Saeed Amidi）、Founders Space執行長霍夫曼（Steve Hoffman）等人。

蔡總統提到，希望連結矽谷科技公司、研究單位、各種科技社團，把亞洲矽谷計畫當中的技術、資金、人才，形成具有高度價值的價值鏈。

蔡總統說，設立辦公室有三意義，一，掌握最前瞻的技術，從矽谷了解到每一個科技新創的業別最新資訊；二，人才培育；三，整合外貿協會、工研院北美公司、台灣矽谷基金等國內已設立的各項機構，充分運用人才，培養科技能力。

另外，蔡總統也與美國幾位友人通電話，但府方基於與美方默契、尊重友人，只說明蔡總統與美國參議員賈德納（Cory Gardner）通電話。

黃重諺轉述，賈德納向總統表示，這次她出訪期間、1月11日美國進行新任國務卿提勒森（Rex Tillerson）聽證會；賈德納在聽證會重申台灣關係法、美國對台的六項保證，希望未來的準國務卿能重視，並且在這基礎上深化與台灣的各項關係，會中得到準國務卿正面回應。

蔡總統則感謝賈德納、美國各界對台灣的支持，並邀請賈德納來台訪問。1060115

(中央社)