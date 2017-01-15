連結產業 總統：成立亞洲矽谷辦公室

總統蔡英文過境舊金山出席亞洲．矽谷相關活動，她在臉書PO出照片說，為鼓勵創新產業的全球連結，「我們在這裡也成立了『亞洲．矽谷』辦公室」，希望扮橋梁，連結產業跟政府，找出機會。

蔡總統13日結束中美洲行程，晚間飛抵美國舊金山過境。美國在台協會（AIT）主席莫健、駐美代表高碩泰接機；蔡總統停留1晚，在舊金山參訪科技產業，並到僑宴。

蔡總統在台北時間15日下午於臉書PO出照片說，畫面中的年輕人，都是在舊金山矽谷打拚的台灣新創團隊朋友。為了鼓勵創新產業的全球連結，「我們在這裡也成立了『亞洲.矽谷』辦公室」，希望讓這個辦公室成為橋梁，將產業跟政府連結起來，在變局中找出更多機會。

蔡總統結束中南美友邦國家訪問行程，過境舊金山，預計台北時間15日晚間10時返國。1060115

(中央社)