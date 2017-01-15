泰南豪雨不停 死亡人數升至40

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泰國最高救災單位官員表示，不合時節的洪水已造成泰南40人死亡，且在這個以橡膠生產與觀光為主的地區，接下來幾天預期還將降下豪雨，狀況更加困難。

路透社報導，泰國防減災廳廳長察柴（Chatchai Promlert）表示，原本應是旱季的時節豪雨持續不斷，導致泰南洪水爆發，公路與火車交通中斷，威脅穀物收成，高達160萬人受到影響。

察柴告訴路透社：「最糟的狀況還沒結束，我們預料這週還會降下更多豪雨，而在大水已經消退的地區，正在進行清理工作。」

泰國為世界最重要天然橡膠產地之一，國家橡膠當局12日公告，由於洪水影響，2016到2017年間的橡膠產出將減少約10%。

因擔憂洪水衝擊，全球橡膠價格大幅攀升。（譯者：中央社許湘欣）1060115

(中央社)