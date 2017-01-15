高捷賺了 衝運量兼擴大勞務

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高雄捷運歷經9年經營困境，從每年虧損逾新台幣20億元到去年底已經出現盈餘，高捷公司設定今天要衝刺逾18萬的日運量，還要擴大勞務服務。

高捷公司公共事務處長石耀誠今天指出，去年盈餘約7500萬元；今年高捷要加速土地開發、勞務服務項目，才能快速增加盈餘；至於公司經營好轉，暫未考慮員工加薪，去年底先發給每名員工2萬元激勵獎金。

他指出，公司盈餘要先著手升級設備，讓營運安全再升級，同時要將服務觸角再擴大，目前提供外縣市捷運和輕軌顧問，也協助高鐵磨軌等服務。高捷統計每年的勞務服務進帳約2億7000萬元，爭取這些業外收入，彌補高捷運量和票收的不足。

機廠開發方面，捷運北機廠土地除了高醫興建醫療大樓，也有大型婚宴館、主機場有複合式遊憩和餐飲館等。1060115

(中央社)