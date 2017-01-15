英媒指川普就任後將速會蒲亭 幕僚否認

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「星期泰晤士報」（Sunday Times）報導，美國總統當選人川普打算在就任不久後，在首次海外出訪期間與俄羅斯總統蒲亭召開峰會。不過傳言已遭川普的2名高級幕僚否認。

法新社報導，報導說，根據獲知這項計畫的匿名英國官員，川普（Donald Trump）將尋求與克里姆林宮「重建」關係，峰會可能會在冰島舉行，模擬美國前總統雷根（Ronald Reagan）1986年冷戰時期，也曾在該國首都雷克雅維克（Reykjavik）會見蘇維埃領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）。

報導也說，將在20日就職的川普，為了重建這2大強國間的關係，將著手處理限制核武的協議。

「星期泰晤士報」引述匿名消息來源的話報導說，莫斯科當局準備同意「川蒲會」。

冰島當局表示他們並不知道有相關計畫，但願意主辦峰會來改善華盛頓與莫斯科當局之間的關係。

1名川普幕僚以匿名方式告訴路透社：「這是虛構的故事。」另1人也說這篇報導並不屬實。（譯者：中央社廖禹揚）1060115

(中央社)