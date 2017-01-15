女義交肉身擋車。（翻攝自爆料公社）

三寶女駕駛疑要插隊 女義交肉身擋車

張姓網友今（15日）在臉書社團「爆料公社」張貼一段影片，一名女駕駛開馬自達3自小客車，要進入新北市新店區某大型賣場停車場，由於女子疑似要插隊進入車陣中，女義交上前阻擋，女駕駛沒有要離開的意思，義交只好整個人趴在引擊蓋上，車輛又繼續往前緩慢移動，直到好心騎士破口大罵「妳還不走！」女駕駛才悻悻然開車離去。

警方指出，影片僅有片段，無法還原當時情況，由於停車場屬於私人土地，無法使用道路交通罰則，但，義交若因此受傷，可以提出傷害告訴並求償。

(中時)