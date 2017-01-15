媒體指想當閣揆 蘇嘉全：捕風捉影
媒體報導，立法院長蘇嘉全「不只想敲議事槌，還想當閣揆」。立法院長辦公室今天說，媒體捕風捉影，未加查證的不實報導，誤導讀者已非第一次，對此深感遺憾，請予以更正。
媒體報導，立法院臨時會，蘇嘉全呼應在野黨，把攸關房市的危險老舊建築物重建獎勵條例草案以及調降當沖稅率的證交稅條例修正草案擋下；蘇嘉全對行政院長林全不友善，還傳出蘇嘉全不想只當負責敲議事槌的陽春議長。
院長辦公室下午透過新聞稿指出，該篇報導內容多所錯誤，深表遺憾。且臨時會議程排案是由蘇嘉全召集黨團協商，經各黨團獲致共識並簽署協商結論，同意臨時會只處理106年度中央政府總預算案以及電業法、長期照顧服務法修法，民進黨團原先所提其他議案，留待下會期處理。
新聞稿表示，蘇嘉全身為黨團協商會議主席，一向維持議事中立，兼顧各黨訴求，務求和諧與效率並重。且協商為動態進行，任何協商結論都必須經由各黨團同意並簽署結論後，才具效力。「沒有蘇院長呼應在野黨而擋下相關提案的問題」，這是國會運作的常識」。
新聞稿指出，蘇嘉全向來與林全溝通順暢無礙，於公為善盡立法監督行政的憲政責任，於私為多年共同奮戰的老友，根本沒有不友善的問題。1060115
(中央社)
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