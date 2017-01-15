認猥褻不認性侵 惡運將遭法警拖走

疑涉嫌下藥性侵韓國女觀光客的計程車司機詹侑儒（中）。（黃世麒攝）

涉嫌下藥性侵韓國女子的計程車司機詹侑儒15日遭裁定羈押，詹男幾乎是被法警拖進候訊室，模樣十足狼狽。(蕭博文攝)

詹嫌否認性侵，面對媒體鏡頭時卻羞於見人，最後是被法警拖著帶走。（黃世麒攝）

士林地院今日下午開庭訊問涉嫌下藥性侵韓國女子的計程車司機詹侑儒，詹男坦承在飲料中加入藥劑，趁其中一名女子昏迷不醒之際，徒手撫摸女子胸部與外陰部，但否認以手指插入女子陰道性侵。法官認為，詹男涉犯以藥劑、利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具機會強制性交罪，且有逃亡、滅證之虞，裁定羈押。

詹侑儒下午被法警帶往候訊室準備送上囚車時，不僅以外套、口罩遮掩，整個人彎腰行走，幾乎是被法警拖進候訊室，模樣十足狼狽。

裁定指出，詹侑儒否認性侵，但根據3名韓國女大生證詞、監視器畫面、在詹男車上扣案的針筒、發票等證據，足認犯嫌重大，且所犯為本刑7年以上重罪，伴隨逃亡、滅證的高度危險，而檢警仍須針對詹男使用的藥劑或藥劑包裝進行調查，又詹男是被拘提到案，有事實足認其有湮滅證據及逃亡之虞，非予羈押難進行後續偵審。

(中時)