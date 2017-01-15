雪莉頻曬情色照挨轟 IG改為不公開堵酸民

雪莉退團後尺度大開。(圖／翻攝自IG)

雪莉IG改為不公開。(圖／翻攝自雪莉IG)

韓團f(x)前成員雪莉（Sulli）退團後爭議不斷，時常PO出大尺度情色照，和過去清純形象相去甚遠，日前來台遊玩明顯激凸，後又貼出疑自摸巨乳照片，讓不少網友直呼她瘋了，現她把IG設為不公開，似想阻擋酸民的留言。

雪莉雖常被網友砲轟，依舊做自己，不過現就發現她把IG設為不公開，只有關注的粉絲才看得到她更新內容，似乎是想日後不受酸民影響，讓IG成為只和粉絲互動的地方。其實，她去年5月就無預警關閉IG，時隔3個月才終於重新開啟，這次選擇不公開，應想完全杜絕外界負評。

(中時電子報)