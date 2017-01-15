眼睛雷射解決近視 陽耀勳盼當好稱職第一棒
陽耀勳今出席Lamigo桃猿所舉辦的高雄球迷感謝會，日前剛動完眼睛雷射手術，解決自己的近視問題，陽耀勳說，其實第一年就有被說要去開刀，不過當時自己覺得不需要，不過今年下定決心要解決問題。
陽耀勳2015年返台後棄投從打，打擊雖發揮出色，但守備有時會出現瑕疵，其中原因，就是上場都是配戴隱形眼鏡，他表示，其實自己戴隱形很不舒服，眼睛都會刺痛，所以才決定了乾脆開刀來讓近視變好，他也打趣回應：「現在看得很清楚，大家球不用打過來了。」
打擊方面陽耀勳去年球季轟出17發全壘打，他回應，今年還是打的到球就好，降低自己的三振率，當個稱職的第一棒。
解決近視問題，今年球季目標，是否想爭奪個人獎項，陽耀勳先開玩笑表示：「就勝投、防禦率與三振王。」隨後說，就是希望可以先發一整個球季，雖然外野手很競爭，但自己還是會努力看看。
(中時電子報)
關鍵字：陽耀勳
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