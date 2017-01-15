柯P表態欲連任 呂秀蓮：民進黨不提人就自我毀損

台北市松山慈雲宮今舉行「105年歲末年終寒冬送暖關懷獨居老人尾牙活動」，台北市長柯文哲與前副總統呂秀蓮都到場支持。呂秀蓮受訪時，被媒體詢問到柯文哲有意爭取連任，民進黨是否自推人選，還是要支持柯P？呂秀蓮直言，民進黨上一次選舉禮讓柯文哲，還全黨替柯輔選，坦白講，相當顛覆政黨政治的倫理，柯市長應該心存感激。

媒體問及下屆市長選舉民進黨下一步？呂秀蓮說，柯P將來要怎麼抉擇有自己的權利，但民進黨還是要回歸政黨政治，一定要妥善提出自己的候選人，如果身為執政黨還沒有提自己的候選人，「這是自我貶損的行為」，這就不對了。

媒體會後問柯對於呂秀蓮認為民進黨應提自己的候選人的看法，柯P則並未回應。

(中時)