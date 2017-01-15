大象退休票房銳減 玲玲馬戲團走入歷史
美國「玲玲兄弟與巴拿姆貝理馬戲團」今天宣布，5月舉辦最後一場演出後，長達146年的「地表最偉大表演」將劃下句點。
法新社報導，玲玲兄弟與巴拿姆貝理馬戲團（Ringling Bros.and Barnum & Bailey Circus）馬戲團公司主管表示，由於營運成本高，及主要看點大象退休，票房下滑等因素，促使馬戲團吹熄燈號。
馬戲表演製作公司－費德娛樂公司（Feld Entertainment）總裁暨執行長費德（Kenneth Feld）在馬戲團網站說，「經過大量評估且謹慎考慮」，他與家人作出「艱難」決定，讓馬戲團走入歷史。
最後一場「終極馬戲團」（Circus XTREME）5月7日將在羅德島州首府普羅維登斯（Providence）的鄧肯甜甜圈中心（Dunkin' Donuts Center）舉行。
「遠離這個世界」（Out of This World）巡迴表演則訂5月21日在紐約聯合谷（Uniondale）納塞退伍軍人紀念體育館（Nassau Veterans Memorial Coliseum）作告別演出。
路透社報導，被動保人士提告多年後，馬戲團去年5月結束大象表演。在此之前，馬戲團雖自認沒有不當行為，仍同意以2500萬美元與10多個動保團體和解。
動物權利團體善待動物組織（PETA）表示，馬戲團熄燈，「宣告地球上最悲慘的野生動物表演終於結束，這表示時代改變了，呼籲其他所有動物馬戲團跟進。」
根據「紐約時報」（New York Times），每年估計有1000萬人觀賞玲玲兄弟馬戲團演出。 （譯者：中央社周莉芳）1060115
(中央社)
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