傳衝10萬連署書 吳敦義：未訂此目標

我要評比

前副總統吳敦義宣布參選國民黨主席，媒體報導，吳陣營喊出突破10萬份連署書，但他今天下午出席活動時表示，並未訂定這個目標，一切將依黨的規定份數，就是要達到才行。

媒體報導，要成為正式的國民黨主席候選人，必須通過3%黨員、約1萬人的連署門檻。而吳敦義陣營則喊出「10萬份」連署書。

吳敦義今天下午出席由國民黨籍台北市議員秦慧珠舉辦的「寒冬送暖園遊會」時，面對大批媒體包圍，對此回應，並沒有訂這個目標，一切依照黨的規定份數，就是要達到才行。

至於競選歌曲「義無反顧」引發不同評價，吳敦義說，競選歌曲還未決定，是有人送一個作品來，放給大家聽聽看，聽完後看歌詞、韻味怎樣再做決定，而那天他老婆正在做牛肉麵，並沒有仔細聽歌詞，等等會聽聽看。1060115

(中央社)