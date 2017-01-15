川普歇斯底里 日自民黨二把手嗆：紳士點

日本自民黨「二把手」、幹事長二階俊博13日直言，一個超級大國的總統用歇斯底里、自說自話的方式咆哮，他建議川普「應該紳士點。」(圖/中新社)

美國準總統川普指責日本對美貿易順差，要求日本對駐日美軍承擔更多費用。日本自民黨「二把手」、幹事長二階俊博13日在電視節目上直言，對川普這種說話方式「很不爽」，一個超級大國的總統用歇斯底里、自說自話的方式咆哮，合適嗎？他建議川普「應該安靜些、冷靜點，稍微紳士一點。」

另外，豐田汽車將在墨西哥建設新廠，川普怒嗆「沒門！不在美國設廠，就得支付高額關稅」。二階認為，川普的言論「毫無道理」，因為日本企業是「依照國際規則、受到對方國家邀請而進入的」。

關於日本對美貿易順差問題，日本商工會議所會長三村明夫強調，各國擅長的生産領域不同，「（根據不同對象國）出現貿易逆差也是很自然的事情」。

三井住友銀行會長北山禎介也指出，日本對美國的貿易順差在上世紀80年代非常突出，而現在不同的是，日本企業通過對美國投資，在幫助美國創造就業機會等方面正做出很大貢獻。

(中時電子報)