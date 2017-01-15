前冠軍港姐疑轟舊愛 露骨嘆：浪子留精不留情
香港女星麥明詩曾獲得2015年度香港小姐競選冠軍，加上麥明詩擁一張明星臉，與玉女楊采妮相似，進軍演藝圈後，很快就打開知名度。不過麥明詩與律師林作關係撲朔迷離，並在去年9月宣布分手，日前麥明詩還疑似在臉書轟舊愛，露骨感嘆：「浪子留精不留情」。
麥明詩去年9月宣布與律師林作分手，從戀人做回朋友，不過兩人一舉一動都備受矚目，麥明詩昨（14日）則在臉書寫下：「娘娘的無義；正如浪子般無情。前者要物質的享受；後者要肉體的滿足。浪子留精不留情，好像是這樣說的。那娘娘是給精不給情吧。精神的精。」
儘管麥明詩強調「本故事純屬虛構」，發文仍引發熱議，麥明詩也回應港媒，表示自己只是有感而發，並沒有針對任何人，希望外界不要揣測。
(中時電子報)
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