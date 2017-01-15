加油少付錢！汽、柴油調降0.3元、0.4元

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受到伊拉克南部產油核心地區原油出口量創新高、市場擔憂可能危及減產協議，加上美國商用原油庫存續增的影響，國際油價波動趨緩；中油、台塑化（6505）宣布國內各式汽油價格每公升調降0.3元、柴油價格每公升也降價0.4元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升25.0元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.7元。

此外，台塑化16日(週一)凌晨01:00開始，92無鉛汽油每公升24.9元、95+無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.7元、超級柴油每公升22.4元。

中油指出，本周調價指標7D3B周均價從每桶54.57美元，下跌至53.63美元，台幣對美元匯率升值0.241元，國內油價依公式計算跌幅為1.97％，汽、柴油每公升各調降0.3元、0.4元。

中油認為，2016年的油價只是跌深反彈表現，預計今年第一季油價會有較深的回檔整理，有可能跌破每桶50美元的機會，需端視OPEC減產配合度狀況決定。

不過，今年OPEC減產具一定影響度，供過於求情況可獲改善，預計第二季起效應顯現，下半年將會「需求大於供應」，今年國際油價應會高於去年，平均油價約介於每桶50至60美元間。

值得注意的是，美國總統當選人川普所主張的保護主義及開發頁岩油氣，將抑制油價漲勢；但若持續對伊朗態度強硬，進而抑制伊朗產油量的話，反有助國際油價提升。

(工商)