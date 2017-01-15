追求長打穩定發揮 梁家榮盼擺脫畏懼
Lamigo桃猿內野手梁家榮，昨測試揮棒速度，是全隊最頂尖，讓總教練洪一中讚不絕口，可惜一軍實戰卻無法發揮，梁家榮回應，其實自己有許多要改進的地方，尤其是穩定的增加長打率。
梁家榮在2013年中職季中高中選秀，以猿隊第一指名加盟球隊，近兩年秋訓，球團也將他送往日職羅德秋訓，顯見對他的重視，雖然在二軍與冬盟都能夠繳出亮眼表現，但升上一軍卻無法發揮。
梁家榮說，自己確實上到一軍後，似乎會有所畏懼，所以期盼今年能夠改變心態，好好的發揮自己的實力。
與梁家榮同屆的高苑同學陳子豪，去年就把握機會打出佳績，梁家榮表示，也會觀察陳子豪的影片，昨天兩人也一起吃飯，互相交流切磋，希望能夠得共同學習等到好效果。
(中時電子報)
關鍵字：梁家榮
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