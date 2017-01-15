巴黎玉石展最終日 必看卡地亞8億玉石逸品
倒數計時，於巴黎吉美國立亞洲博物館Musee Nationaldes Arts Asiatiques - Guimet展出「玉器：從帝王到裝飾藝術」展覽今日進入最後一天，吸引不少西方面孔趕在閉展前到場一睹石之美者丰采，本次330件作品除有近百件來自台灣故宮外，近30件玉石作品可是來自「珠寶商的皇帝」卡地亞Cartie，似乎正好呼應著玉自延伸自古代君王使用的王字意涵，一展王者氣勢。
象徵珍貴的玉石在講究天人合一的中國古代君王時期，不僅是身分表徵，在君王眼中更是其代表，也因此造就出「玉」字的誕生，而這也讓珠寶商的皇帝Cartier在此次展出玉石作品一點都不突兀，而Cartier展區最吸睛之作，莫過於2014年創下當時玉石作品8億3200萬元天價的翡翠圓珠項鍊，另外，以品牌招牌設計的神秘座鐘、鼻煙壺、屏風座鐘、玉匣等作品，也將玉石配合著水晶、鑽石、綠松石色、深藍色、紅色和黑色琺瑯等打造而成，若你正好身處巴黎，絕對不要錯過一睹石之美者姿態的機會。
※「玉器：從帝王到裝飾藝術」展覽
時間：至2017年1月16日止，每日上午10點至晚間6點
地點：6 Place dIéna, 75116 Paris, 法國
費用：全票9歐元、優惠票7.5歐元
網址：http://www.guimet.fr/
(中時)
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