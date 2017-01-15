日職央聯12年只贏洋聯1次 因火球男太少？
自日本職棒2005年導入交流戰，至今12年間，由日本火腿、軟銀組成的太平洋聯盟，僅在2009年勝場少於讀賣巨人所在的中央聯盟，因而有「人氣央聯、實力洋聯」一說，為何會有這樣的實力落差？橫濱DeNA的總教練拉米瑞茲(Alex Ramirez)認為，與各隊150公里火球男的人數有關。
《Full-Count》報導，拉米瑞茲自2001年起闖蕩日職至今，無論是球員或教練生涯，都待在央聯球隊。對於每年5月底的交流戰，洋聯總是被央聯球隊修理，他認為洋聯的「高速化」，是主要的因素之一，「洋聯能投到150公里的投手，每隊都有3到4個；相較之下，央聯不少球隊都僅1人。」
拉米瑞茲認為，當洋聯打者每天面對150公里速球，對上央聯球隊自然能勝，反之央聯對洋聯則占盡劣勢。而攤開上賽季12球團的150公里日本人火球男，洋聯28人、央聯26人，但央聯人數分布不均，最少是養樂多、中日僅2人，最多則是廣島跟阪神的7人。至於洋聯，則各隊都至少有3人。
(中時電子報)
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