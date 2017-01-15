一例一休 林奏延：鼓勵診所假日輪流開
一例一休衝擊，不少診所喊出漲掛號費、假日休診因應。衛生福利部部長林奏延今天表示，將研擬基層診所整合服務模式，鼓勵同一地區診所輪流開診，共同分擔藥師、護理師成本。
台北醫學大學校友總會今天舉辦醫療論壇，林奏延以校友身分出席，談到一例一休衝擊，他表示，基層診所目前週六開診率超過80%，但週日則掉到剩約20%，不少診所受到一例一休影響，擔心假日開診得多付加班費，甚至得多聘藥師、護理師才能在假日開診，降低開診意願。
林奏延表示，為了讓民眾週末假日期間也有診所可看病，未來將鼓勵同一地區的基層診所，協調醫師輪流開診，共同分擔假日開診的人事成本，希望藉此拉高開診率。
至於診所擔心沒有患者的問題，林奏延指出，一例一休上路後，部分大醫院已規劃縮減假日門診，很多習慣到大醫院的患者就會回流到診所或中小型醫院，若診所輪流開診模式推動順利，搭配先前提過的「開放醫院」構想，將能讓沒有儀器設備的診所醫師，帶患者到大醫院做超音波等檢查，有助落實分級醫療。1060115
(中央社)
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