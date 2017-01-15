黨主席改選 朱立倫期盼國民黨走向民意

我要評比

國民黨主席提前改選，現任黨主席洪秀柱、前台北市長郝龍斌、前副總統吳敦義，及日前宣布辭職的台北農產運銷公司總經理韓國瑜相繼表態，讓選戰呈現多人角逐激烈態勢。

對此曾任國民黨主席的新北市長朱立倫表示，新任黨主席能帶領黨走向民意，國民黨才有未來。

新北市長朱立倫今天上午來到汐止參加同興路通車典禮，結束後接受媒體訪問，對於國民黨黨主席改選議題，朱立倫表示，希望整個競選過程理性討論，以良性競爭取代惡性鬥爭，也期盼新選出的黨主席能夠團結國民黨，帶領黨走向民意，如此國民黨才有未來。

問及洪、郝、吳、韓4人角逐黨主席何人機會較大？朱立倫表示，每位都是優秀人選，「大家共同心願就是讓國民黨愈來愈好。」

(中時)