彰化慈濟歲末圍爐 王阿嬤分享關懷讓她有了依靠
今年55歲的林玉金阿嬤，原本照顧著弱智的次兒，還可以出去打工，患有先天性心臟病自孫女小如來到身邊後，她一個人要照顧兩個人，擔子重了、兒子又得了腫瘤，束手無策不知怎麼辦，慈濟志工出現了，送來急難救助金，讓阿嬤頓時有了依靠。
王阿金阿嬤說，小如從小就飽受生病的折磨，被醫生診斷出先天心臟不完全，所以她的成長過程，反反覆覆的進出醫院，4歲時開了第一次手術，14歲開第5次手術，目前醫生說現在已經完成心臟手術，這是最後一次的開刀。
15歲的小如在阿嬤照料下，歲末許願，希望自己身體健康，這樣才不會讓阿嬤擔憂；再者希望阿嬤身體健康快樂，要像阿嬤照顧我一樣的照顧她；最後當有能力時，也要幫助需要幫助的人。
有了慈濟關懷，阿嬤心情較輕鬆了，兒子的病情比較穩定，小如也懂事，今年得到員林地區的自強兒童獎，還獲得慈濟基金會所頒發的新芽進步獎學金。玉金阿嬤表示，慈濟人就像家人一樣，當有需要幫忙的地方就有慈濟人。
慈濟基金會表示，1969年起至今，40多年來，慈濟年年舉辦冬令發放，邀請弱勢家庭闔家圍爐，感受春節熱鬧氣氛。今年農曆春節前夕，慈濟基金會在全台舉辦43場冬令發放暨歲末圍爐活動，預計約有2萬5000多戶弱勢家庭受邀參與，在慈濟志工的祝福下，歡喜迎接新年。
今天在彰化慈濟彰化歲末圍爐，現場舉辦心靈饗宴，有戲劇、揮毫寫春聯、義剪、環保DIY活動，還有慈濟人醫會醫護人員的義診活動，洋溢溫馨，大家同感溫暖。
(中時)
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