批好萊塢眾星霸凌川普 《阿凡達》女主角：跟惡霸沒兩樣
美國總統大選期間，好萊塢、演藝圈的偏向明顯，眾星大多表態支持希拉蕊，對曾做出種族、兩性、身障人士歧視發言的狂人川普深惡痛絕，日前影后梅莉史翠普更在金球暗諷了他一番，然科幻片女王柔伊莎達娜(Zoe Saldana)卻「仗義」發言，批評好萊塢根本在霸凌川普。
據《每日郵報》報導，主演《阿凡達》、《星際異攻隊》的女星柔伊莎達娜直言不諱，認為好萊塢至今施加在川普身上的諷刺污辱已太超過，這一點讓美國中產階級看了倒盡胃口，這些攻擊川普的行為，顯得好萊塢自大傲慢，「最終我們也成了惡霸」，事實上，柔伊雖然批評了好萊塢，但她其實也不是川普的支持者。
柔伊分析，「我們因為一個人做錯了很多事，而不斷將矛頭指向他，結局就是很多美國人對他心生同情、替他難過，進而相信了他的承諾」，而柔伊的批評，呼應了之前女星妮可基嫚在BBC節目中所說的，「他現在當選了，而作為國家與其子民，我們得支持任何一個總統當選人，因為這是一個國家的基礎」，認為事實已然存在，該是時候接受他，並向前邁進，人們若是持續堅強地追求平權、教育、互相尊重，這樣的國民才是存在於自由民主國度的子民，而不是在走民主的回頭路。
(中時電子報)
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