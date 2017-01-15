連結生活動手畫 黃兆伸深植美感教育

花蓮高工美術老師黃兆伸，連結美術與生活，用花蓮地圖引導學生學清明上河圖、用繪畫領略立體派，將美感教育深植孩子心中，獲選教育家部落格人物典範。

喜歡塗鴉的黃兆伸，因姑姑的提議而北上就讀復興美工。黃兆伸笑說，「才讀一學期，媽媽就後悔」，因為畫具材料太花錢。由於家境不富裕，他也養成節儉習慣，同學使用一條50、60元的高級顏料，他只能買10幾元的普通顏料，同學畫過丟棄的圖畫紙，他就撿回來翻另一面作繪畫練習。

黃兆伸有兩位要好的室友，吃飯時和同樣節儉的客家室友到自助餐店包個大便當，剩下的等晚上再炒來吃；另一位台北室友則每每對事物提出不同觀點，讓他這個「鄉下小孩」感受到文化刺激，「我的跨領域學習，或許就是從這樣開始。」

復興美工畢業後，黃兆伸考上台灣藝術大學，主修工藝設計，大學4年期間，還到電影、廣播、藝術、舞蹈等科系旁聽，想看看一件事到底可以有哪些審視角度，到了碩士班，學造型藝術，和原來的工藝設計又不相同，而真正的大轉彎卻是在考上教育學程後，他的角色必須轉換成老師。

由於太太是花蓮人，因此黃兆伸在台北教兩年書後，便與太太一同返鄉。他所任教的花蓮高工，學生的工科理性特質十分明顯，要帶入藝術感性，著實得下一番工夫，加上在工科學校，專業課程最重要，美術課對學生而言，不過是打發時間的一碟小菜，如何點亮他們心中的火花？黃兆伸決定從教學內容下手。

黃兆伸說，美術課本第一章是清明上河圖，如果不連結學生的生活經驗，課堂上一定睡一片，但當他拿出花蓮地圖，讓學生一一比較兩者的街道與人物時，他們的眼睛就亮起來了；教畢卡索的立體派時，黃兆伸要學生坐在不同位置，各自畫下眼睛、鼻子和嘴巴，這樣畫出來的人像五官就有不同角度，讓學生在操作中領略立體派的雛形。

近幾年資訊工具盛行，黃兆伸也不落人後，包括臉書、Line等，只要他輸入一個問題，學生立刻就能在螢幕上回答，增添不少學習樂趣。「運用不同方式、策略和素材，學生就能感受你的誠意」，黃兆伸時常設計學生教案，引導學生學習目標，還曾帶領學生參與國際青少年發明競賽，作品「記憶紙杯」獲得金牌，並申請著作專利。

許多學生在黃兆伸的影響下，打開生涯發展的另一個視野，曾有電機科學生對表演藝術有興趣，但因為自己讀高工，不知未來何去何從。黃兆伸鼓勵他，「你是學電機的，燈光舞台都要配線，沒有人比得上你的優勢」，學生聽了便努力考取配線執照，後來靠這張執照錄取北藝大戲劇系。

雖然獲獎無數，但他表示，得獎並不是他的目標，「我只是想把美感教育深植在孩子心中而已」，他認為，後山的孩子需要信心，如果能為他們找到適合的舞台，讓他們發揮潛能，那就是我最大的成就。1060115

(中央社)