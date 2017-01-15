涉性侵韓女遭收押 司機腳軟被拖著走

詹姓計程車司機涉嫌對3名來台遊玩的韓國女子下藥，並趁1女昏迷不醒時性侵。士檢今天聲押詹男獲准，他被移送上囚車前，面對媒體提問，低頭不語，後來幾乎腳軟被法警拖著走。

檢警調查，詹男為新北市土城人，已婚，沒有前科；詹男在12日晚間6時20分在新北市九份金瓜石停車場，將以針筒注射強力安眠藥的乳酸飲料提供給來台自由行的3名韓籍女性飲用，其中2人於飲用後昏睡車內。

詹男大約晚上9時許，駕車扺達台北市士林夜市，其中只喝一口的1名韓籍女子下車逛夜市，詹男將昏睡2名韓籍女子載至附近偏僻地區性侵其中1人。被害人察覺有異，報警處理。

詹男昨晚自行到士林分局蘭雅派出所說明；檢察官昨天先行訊問3名韓女後，今天到派出所拘提詹男到士林地檢署複訊。

檢察官複訊後，認定詹男涉犯刑法第222條第1項第4、6款罪嫌及第221條第1項等罪嫌重大，涉犯本刑7年以上重罪，有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押。

士林地方法院下午開聲押庭後裁准羈押詹男，詹男坦承趁3名女子遊玩時，將藥劑加入飲料內，再給3女喝，有徒手對1名昏迷不醒的女子摸胸及外陰部，否認以手指侵入被害人下體。

但法官審酌3女證述及扣案針筒等證物，認定他涉犯以藥劑、利用駕駛供公眾或不特定人運輸交通工具之機會強制性交罪嫌重大，且本案還有待檢警續行偵查他所使用的殘餘藥劑及藥劑包裝，認定仍有羈押必要，因此裁定羈押。1060115

(中央社)