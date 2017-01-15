寒冬送暖 林俐玲議員結合地方展愛心
有感於年關將近，在社會上仍有許多弱勢家庭依舊為了三餐溫飽在擔優，為了讓需要得到幫助家庭過個好年，由龜山區山德里里長李金龍與桃園市議員林俐玲共同發起寒冬送暖活動，籌備期間得社會的響應，尤其寶倉倉儲股份公司長期對社會弱勢團體提供支助，知悉本活動後主動表示願意提供12萬慰問金及1200斤白米物資。
寶倉表示，雖然在不景氣的大環境公司營運會比較辛苦，但是全公司在陳總裁領導下突破困境逆勢成長，並在桃園市青埔地區設立企業總部，陳總裁表示行善最樂，希望能拋磚引玉讓更多人投入公益活動。
林俐玲表示，本次活動感謝寶倉物流、強信機械、同欣視聽器材等公司及龜山獅子會等人提供許多的慰問金及物資，也非常感激山德里里長李金龍及里辦公室和山德社區發展協會的志工們的付出，在這個社會上處處都能感受到溫暖。李金龍里長表示往年都有辦理冬令救濟，今年特別邀請林俐玲議員服務處一起作愛心，就是希望能集結更多的社會資源幫助更多的人，活動中邀請15名整復推拿師為大家義診，希望能減緩大家一整年的疲勞。
(中時)
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