愛心抱枕藏毒！外送毒品偽裝開車兜風

林嫌移送法辦。（葉書宏翻攝）

警方查獲大批毒品。（葉書宏翻攝）

警方查獲大批毒品。（葉書宏翻攝）

警方查獲大批毒品。（葉書宏翻攝）

警方在嫌犯所開車輛後座發現裝有毒品的抱枕

26歲林姓男子14日晚間跟女友說要去「送貨」，卻瞞著女友開車外送毒品，打算趁農曆年前賺個壓歲錢好過年，車輛行經新北市板橋府中路時，遭板橋警分局沙崙所員警發現可疑，將車攔下盤查，陳男看到警察，還顧作鎮定，但掩飾不了內心緊張，不安情緒全寫在臉上。

沙崙所長楊智傑發現林男神情詭異，經過同意後檢查車內物品，發現車輛後座放著2顆抱枕，一顆是愛心形狀，另一顆則是方形，可愛造型跟車內擺設明顯並不搭，員警拿起抱枕發現裡面沉甸甸，打開一看原來裡面裝著一整包的新興毒品，男子見東窗事發，坦承毒品是自己批貨要賣給下游買家的。

警方說，上頭印著惡魔造型的金色咖啡包，數一數竟然高達112包，這就是俗稱「金惡魔」的毒品咖啡包，裡面含有甲基安非他命成分，另外包裝上印著可愛加菲貓的奶茶包，同樣也含有甲基安非他命成分，此外還有梅錠及一粒眠與搖頭丸，這些毒品就這樣塞進愛心抱枕內，自認為「高枕無憂」，沒想到遇到細心的員警一眼就識破。

警方說，林男坦承毒品是最近批貨的，利用行動咖啡車的經營理念，原本要外送毒品賺個過年前的紅包，沒想到卻遇到員警攔查，坐在副駕駛座的女友發現男友竟然是毒品中盤商，氣的說不出話來，員警除了查扣這些新興毒品鑑驗外，也對2人採尿送驗，並將林男依違反毒品條例罪送辦，擴大追查毒品來源。

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(中時)