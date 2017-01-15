愛心抱枕藏毒！外送毒品偽裝開車兜風
26歲林姓男子14日晚間跟女友說要去「送貨」，卻瞞著女友開車外送毒品，打算趁農曆年前賺個壓歲錢好過年，車輛行經新北市板橋府中路時，遭板橋警分局沙崙所員警發現可疑，將車攔下盤查，陳男看到警察，還顧作鎮定，但掩飾不了內心緊張，不安情緒全寫在臉上。
沙崙所長楊智傑發現林男神情詭異，經過同意後檢查車內物品，發現車輛後座放著2顆抱枕，一顆是愛心形狀，另一顆則是方形，可愛造型跟車內擺設明顯並不搭，員警拿起抱枕發現裡面沉甸甸，打開一看原來裡面裝著一整包的新興毒品，男子見東窗事發，坦承毒品是自己批貨要賣給下游買家的。
警方說，上頭印著惡魔造型的金色咖啡包，數一數竟然高達112包，這就是俗稱「金惡魔」的毒品咖啡包，裡面含有甲基安非他命成分，另外包裝上印著可愛加菲貓的奶茶包，同樣也含有甲基安非他命成分，此外還有梅錠及一粒眠與搖頭丸，這些毒品就這樣塞進愛心抱枕內，自認為「高枕無憂」，沒想到遇到細心的員警一眼就識破。
警方說，林男坦承毒品是最近批貨的，利用行動咖啡車的經營理念，原本要外送毒品賺個過年前的紅包，沒想到卻遇到員警攔查，坐在副駕駛座的女友發現男友竟然是毒品中盤商，氣的說不出話來，員警除了查扣這些新興毒品鑑驗外，也對2人採尿送驗，並將林男依違反毒品條例罪送辦，擴大追查毒品來源。
＊愛惜自己 遠離毒品 中時電子報與您一起拒絕毒害！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。