文化局列冊追蹤 杜錫圭故居仍被拆

被彰化縣文化局列冊追蹤的杜錫圭故居，昨天建商展開拆除作業，文化局一度派員阻止，不過建商今天繼續拆除，現場成為廢墟。

彰化縣文化局指出，將依文資法提起訴訟；不過有民眾認為，房子都被拆光，「要救也很難救了」。

杜錫圭在民國41年當選為台灣實施地方自治後的第一任民選市長，他的故居位於彰化市民生路上，去年12月有民眾提報杜錫圭故居為歷史建築，彰化縣文化局也派出文化資產審議委員至現場勘查，初步判定為具有文化資產價值潛力建造物，並函知提報人及所有人，依文資法規定列入列冊追蹤案件，預計半年內送有形文化資產審議委員會辦理審議。

不過，杜錫圭的故居昨天卻被人用圍籬圍起來，怪手也出動進行拆除作業，彰化縣文化局得知此事後，立即派人前往現場了解，當場向工人表明建築物已被列冊追蹤；拆除工作人員卻仍繼續拆除的作業，直到今天下午，拆除工程已大致完成，舊房子已經成為一堆瓦礫。

彰化縣文化局指出，杜錫圭故局已被列冊追蹤，根據文資法規定，列冊追蹤案件遇有緊急情況，即符合暫定古蹟條件及程序辦法規定，遇有緊急情況時，主管機關得逕列為「暫定古蹟」，因時間急迫及適逢假日，文化局已先行現場言詞告知並隨即電話通知所有權人及中央主管機關文化部文化資產局，該建物已視同「暫定古蹟」，如今卻被拆除，將依法提起訴訟。1050115

(中央社)