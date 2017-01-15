千隻小公雞 加拿大東西兩岸報喜賀歲

加拿大多倫多和溫哥華，最近陸續出現眾多小公雞，聚集在一起用各種姿態吸引大眾目光。這些小公雞，正是即將在加拿大東西岸舉行的「農曆燈籠節LunarFest」主角。

由加拿大亞裔活動協會主辦的「農曆燈籠節」，訂於1月27、28、29日在溫哥華，2月4、5日在多倫多市政大樓（Metro Hall)，熱鬧舉行。

由於今年正值加拿大建國150周年，而「公雞」號稱是英勇的象徵；多倫多的燈節活動，2月3日會先在Fort York古戰場舉行開幕儀式，讓東西文化得以交流和激盪。

加拿大亞裔活動協會執行總監吳權益表示，農曆年燈節最早於2009年發想舉辦，希望在農曆過年期間，在加拿大這樣的多元文化社會，營造出屬於加拿大本地的過年氛圍，讓不同文化背景的加拿大居民，對於農曆新年有更多的參與和想像空間。

隨著12生肖逐年變換，每年的農曆燈籠節，主辦單位都設法推陳出新。今年金雞年，主辦單位特別委託就讀萬能科技大學4年級設計系的大學生蘇冠誌，為燈節設計小公雞玩偶。被稱為「雞爸爸」的蘇冠誌，更專程從台灣前來加拿大，向各界介紹自己的設計構想。

當可愛的小公雞群，昨天率先出現在多倫多大都會廣場進行宣傳時，立即抓住了大小朋友的目光。

與加拿大亞裔活動協會合辦多倫多地區台灣文化節和農曆燈節活動的多倫多台灣同鄉會會長潘超慶表示，自己剛移民加拿大時，幾乎感受不到像在台灣那樣濃厚的過年氣氛，所以一直很希望能把台灣過年氣氛帶到加拿大社會來。他很高興，現在可以在異鄉趁著過年推廣台灣文化，也讓更多人知道台灣有很高的設計水準。

主辦單位表示，農曆年期間，會有上千隻色彩繽紛的小公雞以「公雞冬季運動大賽」為主題，聚集在溫哥華和多倫多，呈現「公雞拔河」等4種不同的比賽。活動現場還有許多互動遊戲和勞作，讓民眾可以參與同樂。在多倫多，還請到多倫多台灣室內樂團演奏新年樂曲及南韓傳統舞蹈團體表演。1060115

(中央社)