華信自辦馬公地勤 聘26名原興航員工

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華信航空申請自辦馬公機場地勤業務，15日啟用，同時聘用26名復興航空原本馬公機場地勤人員。（華信提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年1月15日

華信航空申請自辦馬公機場地勤業務，今天啟用，同時聘用26名復興航空原本馬公機場地勤人員。

華信原本委託復興空辦理馬公機場地勤業務，因興航停飛並解散，華信申請自辦，今天由總經理韓梁中主持啟用典禮。

華信航空說，在台灣航勤協助下，短期間內完成人員招募訓練、機具裝備採購、作業程序制，因招考聘用的26名原興航馬公站地勤作業人員具專業經驗及作業熟悉度，銜接作業十分順利。

華信目前每週共有60架次由台北、台中、高雄飛澎湖馬公，配合春節旅客返鄉疏運需求，華信特增開150架次加班機，並調派波音737-800機型協助疏運。1060115

(中央社)