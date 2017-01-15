陸2016各省區經濟成長 差距大
中國大陸省級「兩會」密集召開中。根據各省區政府提出的工作報告，2016年各省區的國內生產毛額（GDP）成長率當中，重慶市高達10.7%、吉林省為6.9%、上海市為6.7%。
不過，中國大陸各省區官方公布的經濟數字，長久以來屢遭詬病，經常出現總和高於中央公布數字的情事，因此常被認為有灌水嫌疑。
中新社報導，重慶市第4屆人民代表大會第5次會議今天開幕，重慶市代理市長張國清在政府工作報告中說，2016年重慶GDP為人民幣1.75兆元，較2015年成長約10.7%，經濟「持續較快發展」。
張國清在報告中說，今年重慶市的GDP成長目標是10%左右，規模以上工業增加值成長10%。居民收入成長與經濟成長「基本同步」。
吉林省12屆人大第6次會議今天也開幕，吉林省代省長劉國中在政府工作報告中說，2016年吉林GDP預估較2015年成長6.9%。報導指出，這是時隔2年後，吉林GDP成長率首度「回到全國平均水平之上」。
劉國中在報告中說，今年吉林省的GDP成長目標是7%左右，財政收入成長3%左右。
上海市14屆人大第5次會議也在今天開幕，上海市長楊雄在政府工作報告中說，2016年上海GDP較2015年成長6.7%，「經濟結構、質量和效益持續向好」。
楊雄在報告中還說，2017年上海將堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」的定位，嚴格執行房市調控政策，促進房地產市場平穩健康發展。1060115
(中央社)
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