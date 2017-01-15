是否逮捕三星少主李在鎔 韓檢16日決定

南韓特別檢察官辦公室今天表示，將在16日決定是否申請逮捕令，逮捕三星電子副會長李在鎔。

路透社報導，特別檢察官發言人李圭(吉吉)（Lee Kyu-Chul）在簡報中告訴記者，決定是否逮捕李在鎔時，調查人員也會決定是否要同時申請其他三星集團主管的逮捕令。針對這個南韓最大企業是否為2015年子公司合併案鋪路行賄的調查中，李在鎔涉嫌重大。

李圭(吉吉)告訴記者：「我們正在考量一切要素，會基於法律原則做出判決。」（譯者：中央社廖禹揚）1060115

(中央社)