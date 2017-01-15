娘娘的日常生活 孫儷鄧超微博黑色幽默

以大陸電視劇「甄嬛」娘娘一角爆紅兩岸的大陸藝人孫儷，平日最愛在微博上分享與先生鄧超之間的互動照，兩人間的黑色幽默被大陸網友形容為「相愛相殺」、「愛到深處自然黑」。

孫儷，1982年出生於上海，2001年參加在新加坡選秀比賽獲獎後，在瓊瑤電視劇「情深深雨濛濛」裡，飾演女主角趙薇的伴舞出道。之後，孫儷以拍電視劇為主，2004年就以電視劇「玉觀音」獲得中國大陸金鷹獎。

孫儷挑大梁演出大陸電視劇「後宮甄嬛傳」後，在兩岸三地爆紅，2013年更以「後宮甄嬛傳」入圍美國第41屆國際艾美獎最佳女主角。2016年，她以電視劇「羋月傳」獲得上海電視節白玉蘭獎。

2005年，孫儷與鄧超於拍攝大陸電視劇「幸福像花兒一樣」時認識及交往，兩人2010年結婚，2011年舉行婚宴，目前兩人育有一子一女。

鄧超，1979年出生於江西，中央戲劇學院表演系畢業，2000年進入大陸影劇圈，2002年以主演大陸電視劇「少年天子」成名，2005年主演電視劇「幸福像花兒一樣」而晉身大陸電視劇一線演員。

鄧超的電視劇作品相當多，2008年主演金庸武俠劇「倚天屠龍記」而擁有海外知名度。

他還很早就跨足大銀幕的演出，作品包括「狄仁傑之通天帝國」、「中國合夥人」、「美人魚」等，也曾以「烈日灼心」一片入圍第52屆金馬獎最佳男主角獎。

鄧超能演能導，平日也參加大陸綜藝節目「奔跑吧兄弟」，而且還在北京開辦話劇院「超劇場」。不過，他最受網友關注的倒不是他的才多才藝，而是他與太太孫儷在微博上的日常互動。

孫儷與鄧超常在個人微博上分享兩人互動照，或是一家四口團圓照。孫儷去年11月曾上傳鄧超瘦身前後的照片，還加註「減肥前」、「減肥後」字樣，爆笑指數讓數十萬名網友瘋狂按讚。

孫儷還曾微博上發文說，要賣掉家裡一件很占空間的褲子，原來竟是鄧超最心愛的青蛙造型的褲子。鄧超立刻在微博馬上留言向太太求饒，坦承這條褲子是自己的摯愛，還附上連續的大哭符號表示難過。

兩人在微博上的互動，常常立即就上微博熱搜榜，微博上甚至還有一個專門的話題標誌「孫儷鄧超微博日常」，顯示兩人黑色幽默，為網友帶來很多歡樂，有網友形容兩人是「超級段子手」。

也有大陸網友認為，兩人頻繁曬恩愛，雖然對單身狗（指單身族）是一種傷害，「但滿滿的狗糧我吃了，你們隨意。」

還有網友開玩笑說，「這一對『相愛相殺』的夫婦向我們實力演繹什麼是：愛到深處自然黑。」

如果說大陸微博也可以是一處藝人表演與行銷自我的場域的話，那麼，以「娘娘」一角聞名的孫儷，與老公鄧超兩人透過分享「娘娘的日常生活」，無疑地把兩人的人氣再向上加持了許多分。1060115

(中央社)