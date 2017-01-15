金門文化園區 打造首座親子游藝館

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一般的博物館很少考量孩童需求，金門文化園區費時一年打造的「親子游藝館」，就是站在孩童的立場規劃，希望親子在參觀館內展示後，能有個休息或是沉澱的空間，讓親子共享。

親子游藝館位在金門文化園區歷史民俗博物館內，今天舉行開館式。志在打造「金門閱讀島」的縣長陳福海首次踏進園區，他希望這座金門首座親子游藝館能提供鄉親優良子共學環境，增添親子互動與美好回憶，全島處處飄書香，成為金門文化新亮點。

文化園區管理所所長盧根陣表示，一般的博物館很少考量到孩童的需求，親子游藝館就是站在孩童的立場設想，希望親子在參觀歷史民俗博物館內展示後，能到親子游藝館歇個腿休息一下，閱讀館內的互動教材、把玩古老童玩，讓親子有個共享的輕鬆時刻。

依照盧根陣的構想，親子游藝館內部建構兒童閱讀空間、手作遊憩教學區和親子互動多媒體等多元學習場域。

今天約有大小朋友250人參加開館儀式，之後隨即展開親子互動活動。由紙雕藝術家洪新富及傳薪童玩教育工坊老師梁國棟為孩童進行親子游藝學堂、彩繪風獅爺燈籠等手作互動課程，大小朋友玩得不亦樂乎。

盧根陣說，日後將持續積極推動各項親子閱讀、教育傳習及學習互動的課程，從閩南文化核心出發，結合四季與12節令、傳統民俗24節氣，每一季推出相關親子共學體驗活動，發揮博物館民俗傳藝傳習精神，讓下一代文化扎根，厚實金門文化實力。

親子游藝館今天起開放服務金門地區民眾和遊客，並不定時舉辦各項親子活動。歷史民俗博物館開放時間為上午9時30分到下午5時，每週一休館。1060115

(中央社)