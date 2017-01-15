信520攻蛋籲不要跳 歌迷前後搖就好
歌手信今天宣布5月20日將在台北小巨蛋開唱，主持人吳建恆問，「小巨蛋不是不能跳嗎？」信妙答歌迷可以前後搖，盡量在不影響別人的情況下，把演唱會做到最好。
信今天在三創園區舉行「Welcome to my world 」首場音樂會，一連演唱新專輯「大爺們」內的7首歌曲，包含「掌紋算命」、「唱不完的副歌」、「說走就走」等歌曲。音樂會現場也特別設置一個巨型球池，讓歌迷可以在球池裡面一邊玩球一邊聆聽信的歌聲。
除了演唱新歌外，信也同時宣布巡迴演唱會「Gentle Monster」將於5月20日在台北小巨蛋開唱，唱片公司特別送上有信人偶跟小巨蛋的翻糖蛋糕，人偶的個頭比小巨蛋高，象徵信征服小巨蛋。
睽違5年在小巨蛋開唱，信透露已經開始為演唱會做準備，除了戒掉辛辣食物外，「每天跑5000公尺是一定要的」，到最後兩個月還會加上游泳，「希望可以回到25歲的狀態」。
由於歌曲普遍都屬於高亢搖滾的曲風，吳建恆也替信擔心，「小巨蛋不是不能跳嗎？」信開玩笑表示，歌迷可以前後搖，「心裡澎湃就好」。他說，其實小巨蛋隔音很好，但不要跳，「這是一時半刻無法解決的問題」，盡量在不影響別人的情況下，把演唱會做到最好。1060115
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。