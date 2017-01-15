信520攻蛋籲不要跳 歌迷前後搖就好

歌手信今天宣布5月20日將在台北小巨蛋開唱，主持人吳建恆問，「小巨蛋不是不能跳嗎？」信妙答歌迷可以前後搖，盡量在不影響別人的情況下，把演唱會做到最好。

信今天在三創園區舉行「Welcome to my world 」首場音樂會，一連演唱新專輯「大爺們」內的7首歌曲，包含「掌紋算命」、「唱不完的副歌」、「說走就走」等歌曲。音樂會現場也特別設置一個巨型球池，讓歌迷可以在球池裡面一邊玩球一邊聆聽信的歌聲。

除了演唱新歌外，信也同時宣布巡迴演唱會「Gentle Monster」將於5月20日在台北小巨蛋開唱，唱片公司特別送上有信人偶跟小巨蛋的翻糖蛋糕，人偶的個頭比小巨蛋高，象徵信征服小巨蛋。

睽違5年在小巨蛋開唱，信透露已經開始為演唱會做準備，除了戒掉辛辣食物外，「每天跑5000公尺是一定要的」，到最後兩個月還會加上游泳，「希望可以回到25歲的狀態」。

由於歌曲普遍都屬於高亢搖滾的曲風，吳建恆也替信擔心，「小巨蛋不是不能跳嗎？」信開玩笑表示，歌迷可以前後搖，「心裡澎湃就好」。他說，其實小巨蛋隔音很好，但不要跳，「這是一時半刻無法解決的問題」，盡量在不影響別人的情況下，把演唱會做到最好。1060115

(中央社)