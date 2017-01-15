設公共藝術展 高市殯葬園區不再陰森冰冷

「到殯儀館來看我」的公園化雕塑展，全台公立殯儀館首見。（殯管處提供）

「到殯儀館來看我」的公園化雕塑展，全台公立殯儀館首見。（殯管處提供）

高雄市立殯儀館開國內公立殯葬設施之先，與藝術家合作打造戶外藝廊，在園區內設立裝置藝術，無言訴說著生老病死的人生歷程，一掃殯儀館冰冷陰森的刻板印象，也盼能撫慰亡者親友的哀傷心情。

位於殯管處園區內景行廳前方水幕牆前綠籬間，名為「到殯儀館來看我」的公園化雕塑首展主題，與送亡者最後一程的心境遙遙契合。9件作品是在地藝術家張淵程的創作，詮釋從出生到往生、世間豐富幾何、從無到有又到無的人生經歷。

殯葬管理處楊國康課長表示，曾赴私立殯儀館參觀，多有藝術裝置等作品，撫慰等候上香祭拜親友哀傷的心情。公立殯儀館則因火化場更因瀰漫著送行者哀戚肅穆，甚至因而產生畏懼心情。

楊國康說，為改善殯葬環境的既存印象，提供民眾優質舒適治喪環境氛圍，特別與裝置藝術家張淵程教師合作打造戶外藝廊，希望藉由藝術品讓民眾忘卻悲傷並能反思先人過往種種情懷，達到撫慰民眾哀戚情緒之外，亦能同時美化周遭環境。

殯管處也轉述創作者張淵程的解說，觀者自己詮釋作品「看它是什麼，它就是什麼」，雕塑品更能讓人體會入心，感受人生所歷經之過程，並喚起曾擁有之美好回憶。

展覽展至6月底，殯管處說，屆時評估民眾反應，再決定是否再舉辦後續的展覽。

(中時)