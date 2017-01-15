熊黛林急求子 尪陪赴泰拜四面佛

熊黛林和郭可頌現努力拚做人，被目擊現身泰國拜佛疑求子。（圖／取材自微博）

熊黛林去年10月結婚。（圖／中時資料照）

37歲藝人熊黛林去年10月與香港富二代郭可頌結婚，正式升格人妻，不時在網上曬恩愛照，甜蜜稱羨眾人，而她先前受訪曾說夫妻倆現為了「做人」計畫努力中，並表示想先生個兒子，近日兩人也疑似為了求子，現身泰國拜四面佛。

熊黛林日前曾透露為了拚生子，特別找了中醫調理身體，近日則有網友捕捉到熊黛林和老公郭可頌現身泰國虔誠拜四面佛。而現在卸貨倒數中的Angelababy，之前也曾被發現到此拜四面佛，後來就宣布懷孕好消息，因此這回熊黛林特地赴泰拜佛，也引發外界揣測應是為了求子，期待早日聽到他們傳喜訊。

(中時電子報)