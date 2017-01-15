胡志明市台灣精品路跑 近7000人參加

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台灣精品愛心公益路跑今天在越南胡志明市舉行，共有近7000人參加，賽事相當精彩，另吸引大批民眾在跑道周邊觀看，為參賽者加油打氣，現場熱鬧非凡。

由經濟部國際貿易局主辦、對外貿易發展協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」2011年起耕耘越南市場，今年連續第3年贊助越南最知名胡志明市愛心公益路跑（HCMC Run），以響應公益並結合運動行銷的方式推廣台灣精品。

這項公益路跑比賽共有近7000名民眾熱情參加，參賽者穿上的藍色跑衣和參賽號碼牌都印有台灣精品標誌，吸引民眾矚目。每一位參賽者臉上都掛滿笑容，參賽前先做暖身動作，凸顯參賽打下好成績的決心。

這項路跑比賽分5公里、10公里、21公里和42公里4項競賽，每個賽程前3名成績最好的男女運動員將得獎。此外，還有小朋友800公尺和1公里等競賽項目，各場比賽由始至終都很精彩和激烈。

賽事結束後，頒獎儀式在台灣精品體驗專區旁邊舞台舉行，由當地體育部門官員、駐胡志明市台北經濟文化辦事處與對外貿易發展協會代表頒獎各賽程成績最好運動員，現場氣氛非常熱鬧。

當地官員、代表與本計劃代言人越南明星明恆出席頒獎儀式後，前往台灣精品專區參觀與體驗各品牌的產品，並對產品品質、功能和設計予以肯定。

外貿協會行銷專案處副處長楊光明表示，希望透過贊助胡志明市路跑活動，協助當地推廣體育，讓更多越南朋友享受運動所帶來的健康生活，藉此推廣「使用台灣精品品牌產品就能擁有優質生活」的概念，透過設置台灣精品專區，讓當地消費者親身體驗台灣精品的魅力，爭取民眾的認同。1060115

(中央社)